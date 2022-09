Ultime di formazione Tmw - Spalletti e Klopp devono sciogliere un dubbio a testa

L’allenamento di rifinitura di questa mattina a Castel Volturno ha dato le risposte che Luciano Spalletti si aspettava.

© foto di www.imagephotoagency.it

L’allenamento di rifinitura di questa mattina a Castel Volturno ha dato le risposte che Luciano Spalletti si aspettava. Victor Osimhen si è allenato e lo ha fatto insieme al gruppo, dopo il differenziato di ieri. L’attaccante nigeriano viaggia dunque verso la maglia da titolare, nella super sfida di questa sera contro il Liverpool, dopo il risentimento all’adduttore delle scorse ore. Anche se una decisione ultima e definitiva il tecnico azzurro la prenderà solo a ridosso del match. Per il resto pochi dubbi per il Napoli, con Politano favorito su Lozano e Kvaratskhelia dall’altra parte. Per il Liverpool qualche punto interrogativo in più per quel che riguarda centrocampo e attacco: nel mezzo si giocano di fatto la maglia in tre, con Athur che potrebbe esordire dal primo minuto, il rientranto Thiago Alcantara che scalpita e Elliott che è più di un’idea. Davanti ballottaggio aperto fra Darwin Nunez e Roberto Firmino. Queste le probabili formazioni secondo TMW di Napoli-Liverpool a 5 ore dal fischio d’inizio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-jae, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Arthur, Fabinho, Milner; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz