Ultime di formazione Sky: Di Lorenzo ancora centrale, un cambio in mediana

Quale formazione contro la Juventus? Le ultime arrivano dai colleghi di Sky Sport. L'unico rientro potrebbe essere quello di Maksimovic, ma soltanto per la panchina, per questo in difesa ci saranno ancora Di Lorenzo e Manolas centrali, Hysaj e Mario Rui sulle fasce. In mediana confermato Demme, con Zielinski e probabilmente Fabian ai suoi lati; quest'ultimo, dunque, preferito a Lobotka (che era partito titolare in Coppa Italia). Inamovibile il tridente: Callejon-Milik-Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne