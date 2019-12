Ultime di formazione Sky: due ballottaggi, Gattuso riporta Allan nel suo ruolo

Le ultime di formazione direttamente da Sky Sport. Stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, non dovrebbero esserci grande novità rispetto alla squadra scesa in campo contro il Parma. Ghoulam è tornato in gruppo, con Gattuso si sta allenando, ma Mario Rui resta avanti per il ruolo di terzino sinistro. A centrocampo stavolta dovrebbe essere Fabian a giocare da vertice basso, con Allan che torna mezzala. In attacco Lozano potrebbe spuntarla su Callejon, ma il dubbio ci sarebbe ancora.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne