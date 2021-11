Ultimissime di formazione Sky - Chance per Petagna, out Politano

Arrivano da Sky Sport le ultimissime di formazione per la sfida di stasera tra Legia Varsavia e Napoli. E, con loro, arrivano conferme circa l'undici scelto da Luciano Spalletti. In attacco Petagna la spunterà su Mertens, mentre sulla trequarti spazio ad Elmas, Zielinski e Lozano che dunque sarà preferito a Politano. In mediana gioca Demme con Anguissa. Di seguito le probabili formazioni secondo l'emittente satellitare.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna