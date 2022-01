Ultimissime di formazione Sky - Sorpresa in difesa: Di Lorenzo riposa per la prima volta?

Potrebbe esserci qualche sorpresa in casa Napoli in merito alla formazione che Luciano Spalletti manderà in campo contro la Salernitana. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui per la prima volta in stagione potrebbe riposare Di Lorenzo, al quale potrebbe essere preferito Malcuit. In mediana Demme potrebbe spuntarla su Lobotka, mentre davanti sia Insigne che Osimhen scalpitano e puntano una maglia da titolare. Queste le ultimissime secondo l'emittente satellitare.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Kechrida; Bonazzoli, Vergani