Foto "Ultras no business", striscione al Maradona sull'inchiesta curve

Nelle ultime settimane le Curve di Milan e Inter sono salite agli onori delle cronache a causa dell'inchiesta 'Doppia Curva', ossia l'indagine avviata dalla Procura antimafia di Milano che ha come obiettivo quello di smantellare una rete di legami tra tifo organizzato e gruppi criminali, che utilizzavano lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano come piattaforma per attività illecite di business.

Nel mondo ultrà, chiaramente, se ne parla tanta. Il cuore dell'indagine si è concentrato sulle Curve di Milan e Inter, ma oggi è da un'altra Curva che arriva uno striscione con chiaro riferimento all'indagine. Al Maradona, durante Napoli-Lecce, gli ultrà partenopei hanno esposto la scritta "Ultras no business". Come a dire: in questa Curva siamo mossi dalla passione, non dai soldi che invece avviene a Milano.