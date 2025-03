Un'altra pedina al top per il Milan: Conte prepara un grande rush finale

La sosta per provare a ritrovare il vero Napoli. Antonio Conte vuole mettersi alle spalle la flessione degli ultimi mesi ed in questo senso lo stop può aiutare una squadra apparsa nell'ultimo periodo molto pesante nella testa e nelle gambe in questa lotta Scudetto. Per la sfida al Milan al rientro potrà contare intanto finalmente su David Neres. Il test congiunto di metà settimana con la Puteolana è servito proprio a migliorare la condizione del brasiliano, pronto a riprendersi il posto da titolare, ma anche di tanti elementi come l'altro rientrante Mazzocchi, quelli finiti un po' fuori dai radar come Ngonge o Simone, ma anche chi è arrivato in condizioni non perfette come Okafor ed ormai l'ex rossonero può essere considerato in buone condizioni come testimoniano gli ultimi subentri.

L'aiuto dalle nazionali

Se in alcuni casi si temono alcuni sovraccarichi, è il caso di pilastri delle loro nazionali come Lobotka, McTominay, Gilmour o Rrahmani che giocheranno entrambe le sfide, la nazionale può essere preziosa per chi è a caccia di minuti per ritrovare il ritmo giusto. E' il caso di Anguissa, al rientro, ma anche di Mathias Olivera che attendeva proprio quest'occasione. Il terzino mancino è sceso in campo nella notte nella sfida persa 1-0 contro l'Argentina, disputando l'intera gara. Più di 90 minuti, peraltro di un'intensità d'altissimo livello, che lo porteranno a pieni giri a questo rush finale.

Il chiarimento di Rrahmani

In un'intervista dal ritiro del Kosovo, Amir Rrahmani aveva parlato di pressioni dal Napoli: "Ho avuto molti dubbi se giocare o meno perché sono uscito dall’ultima partita e ho avuto un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena". L'intervista ha fatto subito il giro del web, ma poi sui social è arrivato il chiarimento sulla traduzione: "La parola “pressione” dipende dalla lingua. In Italiano sarebbe preoccupazione. Decidendo insieme con i dottori di tutte e due le parti di giocare". Insomma, tanto rumore per nulla.