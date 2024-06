Un altro bomber si toglie dal mercato: Sesko prolunga con il Lipsia

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - L'attaccante sloveno Benjamin Sesko, 21 anni, ha prolungato il suo contratto con il Lipsia fino al 2029, ha annunciato il club tedesco. Sesko era molto richiesto dopo un'impressionante stagione d'esordio in Sassonia, con club della Premier League tra cui Arsenal e Manchester United, in prima fila per accaparrarselo. Sesko, attualmente in ritiro con la sua nazionale a Euro 2024, è arrivato a Lipsia la scorsa estate dal Salisburgo ed ha segnato 14 gol in 31 partite di Bundesliga, comprese le ultime sette di campionato. (ANSA).