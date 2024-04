Un diesse (Manna) per 5 anni: ecco perché ADL ora vuole provarci per Gasp

Questo il titolo di un interessante focus di Tuttomercatoweb sulla volontà di De Laurentiis di fare un tentativo per portare Gasperini

Un direttore sportivo per cinque anni: ecco perché De Laurentiis ora vuole provarci per Gasp. Questo il titolo di un interessante focus di Tuttomercatoweb sulla volontà di De Laurentiis di fare un tentativo per portare Gasperini in panchina: "Il contratto di Giovanni Manna per cinque stagioni alla guida del mercato del Napoli ha stupito molti nei salotti delle trattative. Perché è un accordo lunghissimo rispetto a quanto accade usualmente, stanti eventuali clausole e opzioni inserite nel contratto per salutarsi prima. Però è chiaro che i fatti al momento non lascino spazio ad alcun dubbio: Aurelio De Laurentiis ha scelto Manna per aprire un ciclo lungo e duraturo. E con chi farlo, in panchina? Le riflessioni non mancano. Con Vincenzo Italiano i contatti sono in corso da tempo ma non è il primo nome per gli azzurri: Antonio Conte è il grande sogno ma dall'esonero di Walter Mazzarri non sono da registrare ulteriori telefonate. Stefano Pioli è un nome da tenere in considerazione perché il ciclo al Milan rischia di finire ma c'è anche un'altra ipotesi emersa nella giornata di ieri e della quale vi parliamo nell'editoriale di stanotte da valutare.

Gian Piero Gasperini al Napoli?

I tasselli da incastrare sarebbero tanti, tantissimi. Forse troppi. La volontà di Gasperini, prima d'ogni altra cosa. Quella dell'Atalanta, che ha in Gasp un leader al quale ha demandato fortune e sorti tecniche del suo progetto (nel caso al suo posto proprio Ivan Juric?) e che farebbe poco volentieri a meno di lui. E l'intesa economica che le parti dovrebbero trovare. Insomma, non mancano certo i problemi e gli ostacoli per un'ipotesi che però è da registrare come reale e concreta.

Un ciclo duraturo

Però è chiaro, a questo punto, quel che vuol fare De Laurentiis al Napoli. Aprire un ciclo duraturo. Ha intenzione di farlo con Manna come trait d'union del progetto tecnico e allora cerca anche un tecnico da lungo corso. Conte e Italiano, lo storico lo dimostra, non sono allenatori che piantano tende per lunghi anni. Gasperini sì. Ed è un valorizzatore di talenti e prospetti, a livello di campo e di finanze. L'ideale per ADL anche se due caratteri così...