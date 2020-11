Un giorno di riposo, poi Osimhen tornerà in Italia: presenza a rischio col Milan

Scongiurato un grave infortunio, ma la situazione di Victor Osimhen resta da valutare giorno per giorno. La giornata di ieri è servita ad escludere fratture o problematiche serie al polso ed alla spalla, dopo l'infortunio rimediato dall'attaccante della Nigeria venerdì nella sfida con la Sierra Leone (in cui aveva firmato un gol e due assist), ma l'allarme non è rientrato del tutto. L'attaccante del Napoli in queste ore sta facendo i conti col dolore per la doppia contusione che infatti lo porterà a saltare la seconda sfida con la nazionale per far ritorno a Castel Volturno dove sosterrà ulteriori test con lo staff medico partenopeo.

Al termine del weekend in famiglia, e di ulteriori 24 ore di riposo prima di far rientro in Italia, si farà dunque il punto sui fastidi che il giocatore avvertirà per stilare anche l'eventuale percorso di terapie da seguire. La preoccupazione del Napoli, diminuita dopo i primi test che hanno smentito lesioni ed un lungo stop, non è chiaramente svanita totalmente e riguarda soprattutto l'inizio del prossimo tour de force: Osimhen resta fortemente in dubbio per la sfida al Milan, poi c'è subito la seconda gara col Rijeka e l'altro big match con la Roma. L'auspicio di Gattuso è che anche le contusioni possano rientrare in pochi giorni: la rosa è ampia e ricca in ogni reparto, ma sul nigeriano ha impostato tutto il nuovo progetto tecnico ed una sua assenza rallenterebbe il processo d'adattamento della squadra alle sue caratteristiche.