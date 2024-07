Un nuovo Kvara in Serie A? Tre squadre su Davitashvili, entourage in arrivo in Italia

Potrebbe proseguire in Italia, ed in particolare nella nostra Serie A, la carriera di Zuriko Davitashvili

Potrebbe proseguire in Italia, ed in particolare nella nostra Serie A, la carriera di Zuriko Davitashvili (23 anni), esterno offensivo georgiano classe 2001 e compagno di nazionale di Kvaratskhelia, che ha partecipato e giocato anche all'Europeo in corso di svolgimento (per lui quattro presenze su quattro, ma solo una partendo da titolare) ed è finito nel mirino di alcune società della massima divisione nostrana.

Sono tre, in particolare, i club che hanno mostrato maggior interesse verso Davitashvili, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com: due sono neopromosse, Como e Venezia, l'altra è il Genoa. A giorni, apprendiamo, l'entourage di Davitashvili sarà in Italia e saranno dunque possibili delle accelerate.

Acquistato a titolo definitivo l'estate scorsa dal Bordeaux (che l'ha preso dalla stessa Dinamo Batumi in cui il Napoli è andato a pescare Kvara) per poco più di un milione di euro, dopo che già nella stagione precedente aveva difeso la maglia dei girondini ma in prestito, nelle due stagioni trascorse in Francia il classe 2001 ha messo insieme 67 presenze e 13 gol nel campionato di seconda serie d'Oltralpe.