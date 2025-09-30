Un recupero ed un'assenza: Conte ricambia in difesa e riflette sul modulo

Per il Napoli c'è stato giusto il tempo di un allenamento di scarico e di un’analisi degli errori commessi a San Siro. Oggi è già giornata di vigilia di Champions League. Nulla su cui drammatizzare, ma una presa di coscienza degli errori sia in fase difensiva - dopo una cattiva pressione esercitata da subito e che ha portato alle infilate del Milan - che nella fase di dominio che ha visto un gioco troppo orizzontale limitandosi ad assediare senza però velocità e imprevedibilità. Il focus però resta sul recupero di aluni elementi ai box soprattutto nel reparto difensivo per trovare subito il riscatto in un match - al Maradona contro lo Sporting Lisbona - che è già da non fallire per coltivare ambizioni di qualificazione diretta.

Chi recupera?

Tornerà titolare sicuramente Beukema, che prenderà il posto di Marianucci che non è in lista Uefa, con al suo fianco Juan Jesus chiamato agli straordinari senza Buongiorno e Rrahmani. I dubbi riguardano i lati: out Di Lorenzo a destra e da preservare Gutierrez, autore di un esordio incoraggiante a Milano (almeno dal punto di vista fisico dopo l’operazione estiva ed una preparazione più corta). In questo senso Conte però attende novità importanti da Spinazzola (a destra, al posto del capitano) e Olivera per poter ovviare all’emergenza e creare almeno una staffetta con Gutierrez.

Dubbio uomini e modulo

Stavolta, considerando l'impegno ravvicinato, i dubbi coinvolgono anche gli altri reparti. Conte proporrà di nuovo il 4-1-4-1 confermando tutti i quattro big del centrocampo oppure passerà al 4-3-3 con Neres a sinistra? Dovrebbero intanto esserci Politano, McTominay e De Bruyne, sostituiti a Milano, da valutare il dispendio di Lobotka ed Anguissa (che sembra l’indiziato in caso di cambio modulo) ed infine anche per la titolarità di punta stavolta c'è l'interrogativo visto che Lucca insidia Hojlund reduce da un'altra gara poco convincente.