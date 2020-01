Una seconda chance, guai a sprecarla

In estate il Napoli ha piazzato il colpo Hirving Lozano, l'acquisto più costoso della storia azzurra. Un affare da 42 mln di euro, fortemente voluto da Carlo Ancelotti che già in passato ne stese le lodi. In messico l'ormai ex Psv è un vero e proprio idolo, tanto da richiamare l'attenzione dei media messicano proprio all'ombra del Vesuvio. Dal suo arrivo in azzurro, però, Lozano non ha inciso come ci si aspettava: vero che al giocatore, come giusto che sia, serve un periodo di ambientamento, ma da uno pagato ben 42 mln e definito da tutto come promessa del calcio mondiale, ci si aspettava qualcosa in più.

SECONDA CHANCE - Vero è che, sotto la gestione Ancelotti, Lozano ha dovuto ricoprire diversi ruoli, quasi mai quell'esterno d'attacco sulla corsia mancina che gli ha conferito credibilità e fiducia ad Eindhoven. Il ritorno al 4-3-3, in questo senso, è un toccasana per il giocatore messicano, che potrebbe ritrovare proprio la posizione ideale nel tridente, potendo sfruttare entrambe le corsie grazie ad una spiccata versatilità. Vero che la concorrenza è agguerrita (da un lato Insigne, dall'altro Callejon), ma per Hirving è pronta la seconda occasione con Gattuso. Sprecarla, per il messicano, potrebbe costare molto caro.