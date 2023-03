Under 21, l'Italia batte 2-0 la Serbia in amichevole: Zanoli protagonista nel raddoppio

Buona la prestazione di Alessandro Zanoli, il terzino di proprietà del Napoli in prestito alla Sampdoria è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Gallo.

Nel segno di Samuele Mulattieri. L’attaccante del Frosinone, ma di proprietà dell’Inter, ha trascinato l'Under 21. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno superato 2-0 in amichevole i pari età della Serbia. Decisiva una doppietta siglata nella seconda frazione di gara dalla punta spezzina. Buona la prestazione di Alessandro Zanoli, il terzino di proprietà del Napoli in prestito alla Sampdoria è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Gallo. Proprio da una sua iniziativa personale sulla destra al 68', completata da un cross basso, arriva la girata vincente di Mulattieri per il raddoppio azzurro.