Under 21, l'Italia travolge la Svezia e aggancia al Polonia! 93' per Marianucci
Terza vittoria consecutiva per la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, che al “Manuzzi” di Cesena travolge la Svezia con un netto 4-0. Gli Azzurrini dominano fin dalle prime battute, sbloccando il match grazie a Pisilli, autore di un gran tiro dalla distanza. Poco prima dell’intervallo arriva il raddoppio di Camarda, che si procura e realizza un calcio di rigore.
Nel recupero del primo tempo Pisilli firma la doppietta personale, riscattando un palo colpito pochi istanti prima. Nella ripresa l’Italia continua a spingere: Camarda centra un altro legno, poi Berti chiude i conti dal dischetto, fissando il punteggio sul 4-0. In campo per l'intero match il difensore centrale del Napoli Luca Marianucci. Con questo successo, gli Azzurrini salgono a quota 9 punti, alle spalle della Polonia, che mantiene la vetta del girone grazie a una migliore differenza reti.
