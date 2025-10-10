Lukaku e i suoi fratelli: tutti gli azzurri che beneficiano ancora del Decreto Crescita
Dal 2019 al 2024 il calcio italiano ha potuto beneficiare del Decreto Crescita, provvedimento attuato dall'allora Governo Conte con incentivi volti a permettere da una parte il rientro degli italiani dall'estero e dall'altra l'approdo in Italia a fini professionali, per almeno 3 anni, in favore dei lavoratori stranieri.
Il Decreto Crescita per quanto riguarda il calciomercato è stato abolito nel 2024, ma i suoi effetti sono ancora applicati a quei calciatori i cui contratti ne godevano in precedenza. Di seguito, come riportato da Tuttomercatoweb.com, i calciatori per i quali il Napoli beneficia ancora del Decreto Crescita.
Romelu Lukaku - 7,7 lordi (6 netti) NAPOLI
Stanislav Lobotka - 3,6 lordi (2,8 netti) NAPOLI
Zambo Anguissa - 3,5 lordi (2,7 netti) NAPOLI
Amir Rrahmani - 3,2 lordi (2,5 netti) NAPOLI
Sam Beukema - 3,2 lordi (2,5 netti) NAPOLI
Mathias Olivera - 2,6 lordi (2 netti) NAPOLI
Milan Djuric - 1 lordo (0,8 netti) NAPOLI
