Belgio-Macedonia del Nord, le formazioni: De Bruyne sfida Elmas
TuttoNapoli.net
Sono ufficiali le formazioni di Belgio-Macedonia del Nord, sfida al vertice del Gruppo J di qualificazione al Mondiale 2026. Partono titolari i due centrocampisti del Napoli, Kevin De Bruyne, capitano del Belgio, e Eljif Elmas, stella della Macedonia.
BELGIO (4-3-3) : Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Vanaken, Raskin, De Bruyne; Saelemaekers, Trossard, Doku. Ct. Garcia.
MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Ashkovski, Alioski; Atanasov, Bardhi, Musliu, Elmas; Miovski, Kostadinov T. Ct. Milevski.
