Ufficiale

Belgio-Macedonia del Nord, le formazioni: De Bruyne sfida Elmas

Belgio-Macedonia del Nord, le formazioni: De Bruyne sfida ElmasTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50Notizie
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Belgio-Macedonia del Nord, sfida al vertice del Gruppo J di qualificazione al Mondiale 2026. Partono titolari i due centrocampisti del Napoli, Kevin De Bruyne, capitano del Belgio, e Eljif Elmas, stella della Macedonia.

BELGIO (4-3-3) : Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Vanaken, Raskin, De Bruyne; Saelemaekers, Trossard, Doku. Ct. Garcia.

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Ashkovski, Alioski; Atanasov, Bardhi, Musliu, Elmas; Miovski, Kostadinov T. Ct. Milevski.