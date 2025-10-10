Serie A, ecco i giocatori più costosi e più pagati: il Napoli ne piazza tre in Top 10

Nell'analisi sul monte ingaggi della Serie A 2025/2026 può essere utile, andando sui singoli calciatori, anche esaminare chi sono i più pagati del campionato. Con una differenza che a qualcuno può sembrare sottile, ma non è, tra i più costosi per i club (stipendio lordo) e più pagati guardando quanto entra in tasca (netto).

In entrambe le classifiche, comunque, domina Vlahovic. Non è un mistero che il centravanti serbo sia abbia l'ingaggio più alto in Serie A, per questo il suo utilizzo così centellinato non può che essere visto come un extra-lusso dalle parti della Torino bianconera. Alle sue spalle un tandem argentino composto da Lautaro Martinez e Dybala, quindi Barella, che conferma la predominanza dell'Inter in questa speciale graduatoria. Con due 'intrusi" tra stipendio lordo e netto, che sono Marcus Thuram e Romelu Lukaku, agevolati dagli effetti del Decreto Crescita.

I GIOCATORI PIÙ COSTOSI DELLA SERIE A, LA TOP 10 (stipendio lordo)

1. Dusan Vlahovic (Juventus) - 22,2 milioni di euro lordi all'anno

2. Lautaro Martinez (Inter) - 16,7 milioni

3. Paulo Dybala (Roma) - 13 milioni

4. Nicolò Barella (Inter) - 12 milioni

5. Jonathan David (Juventus) - 11,1 milioni

5. Hakan Calhanoglu (Inter) - 11,1 milioni

5. Kevin de Bruyne (Napoli) - 11,1 milioni

8. Alessandro Bastoni (Inter) - 10,2 milioni

9. Christopher Nkunku (Milan) - 9,3 milioni

9. Adrien Rabiot (Milan) - 9,3 milioni

9. Bremer (Juventus) - 9,3 milioni

9. Rasmus Hojlund (Napoli) - 9,3 milioni

I GIOCATORI PIÙ PAGATI DELLA SERIE A, LA TOP 10 (stipendio netto)

1. Dusan Vlahovic (Juventus) - 12 milioni di euro netti all'anno

2. Lautaro Martinez (Inter) - 9 milioni

3. Paulo Dybala (Roma) - 7 milioni

4. Nicolò Barella (Inter) - 6,5 milioni

5. Jonathan David (Juventus) - 6 milioni

5. Hakan Calhanoglu (Inter) - 6 milioni

5. Kevin de Bruyne (Napoli) - 6 milioni

5. Romelu Lukaku (Napoli) - 6 milioni

5. Marcus Thuram (Inter) - 6 milioni

10. Alessandro Bastoni (Inter) - 5,5 milioni