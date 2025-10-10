Buongiorno verso il recupero: ecco quando può rientrare in campo

vedi letture

Doppia seduta di lavoro quest’oggi per il Napoli a Castel Volturno. La squadra di Antonio Conte è scesa in campo al mattino per una sessione tecnico-tattica, concentrandosi su schemi e movimenti collettivi, mentre nel pomeriggio ha disputato una partita amichevole contro l’Avellino, vinta 3-0 dagli azzurri, utile per mettere minuti nelle gambe e testare la condizione di chi ha giocato meno.

Arrivano intanto buone notizie sul fronte infermeria: secondo Sky Sport, Alessandro Buongiorno è ormai vicino al pieno recupero dai problemi muscolari che lo hanno tenuto ai box. Il difensore ex Torino potrebbe tornare a disposizione già per la sfida proprio contro la sua ex squadra, subito dopo la sosta per le nazionali.