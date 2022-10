Uno show in 37': come Spalletti ha saputo sfruttare i punti deboli del Torino

Il Napoli riprende subito il discorso interrotto dalla sosta. Bastano 37 minuti agli azzurri per archiviare la pratica Torino.

Il Napoli riprende subito il discorso interrotto dalla sosta. Bastano 37 minuti agli azzurri per archiviare la pratica Torino, centrare la sesta vittoria consecutiva e confermarsi in testa alla classifica. La vetrina è per Anguissa, autore di una doppietta fenomenale, per Kvaratskhelia, decisivo anche con giocate di forza e non solo di tecnica, ma è il collettivo, l'organizzazione e il saper sfruttare i punti deboli dell'avversario ad esaltare il pubblico del Maradona e autorizzare discorsi più a lungo termine.

Come uscire dall'aggressività del Torino

L'inizio è spettacolare e rappresenta un manuale di come si elude l'aggressione uomo su uomo di Juric. Il Napoli gioca solo di prima, non permette al Torino di avere il tempo di far valere la fisicità in marcatura, gli attaccanti tagliano continuamente portandosi i diretti avversari fuori posizione e così Mario Rui, lanciato da Kvara, può affondare e pennellare per l'inserimento di Anguissa. Il raddoppio vede lo stesso Anguissa avere campo libero alle spalle del braccetto di sinistra, uscito sull'esterno alto del Napoli, e poi lo stesso accade sull'altra fascia con Kvaratskhelia che fa tutto il campo firmando il tris.

La rosa è sempre più affidabile

Il Napoli inizia nel migliore dei modi questo tour de force che proseguirà martedì con l'Ajax. Spalletti è ancora privo di Osimhen (dovrebbe rientrare il prossimo weekend) ma può contare su un gruppo sempre più coinvolto. Intanto ha risparmiato quasi mezz'ora ad elementi come Zielinski, Politano e Raspadori e nel finale Kvaratskhelia e Mario Rui, in panchina ha recuperato anche Demme e ad Amsterdam potrebbe toccare a Lozano e Simeone - nel post-partita definiti di nuovo co-titolari con Politano e Raspadori - ma potrebbero avere una chance anche Olivera e Ndombele.