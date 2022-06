Uruguay-Panama, le formazioni ufficiali: Mathias Olivera dal 1'

Sono ufficiali le formazioni dell'amichevole Uruguay-Panama in programma alle 22 allo Stadio del Centenario di Montevideo.

Sono ufficiali le formazioni dell'amichevole Uruguay-Panama in programma alle 22 allo Stadio del Centenario di Montevideo. In campo dal primo minuto per la nazionale di casa il neo acquisto del Napoli Mathias Olivera, tra gli undici della Celeste a guidare l'attacco l'ex azzurro Edinson Cavani.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Suarez, Araujo, Coates, Olivera; Torreira, Valverde, Vecino; Pellistri, De Arrescaeta, Cavani.

PANAMA (4-4-2): Rodriguez; Palacios, Gamboa, Gutierrez, Anderson; Quintero, Botello, Vega, Chanis; Cordoba, Stephena.