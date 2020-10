Usa, un 25enne contagiato due volte dal Covid: è il quinto caso al mondo

Un 25enne del Nevada, negli Usa, è stato contagiato due volte dal nuovo Covid. È quanto scrive la rivista scientifica The Lancet. Le due rilevazioni di positività del paziente si sono verificate a sei settimane di distanza. Si tratta di casi rari: al momento in tutto il mondo ne sono stati documentati solo cinque, secondo quanto scrive il Guardian. E si sa ancora davvero poco su come o perché ciò avvenga.