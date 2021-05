"Vado a Napoli", la confidenza che aveva fatto Allegri prima che si fallisse la Champions

"Vado a Napoli", avrebbe confidato Massimiliano Allegri ad un suo ex calciatore. A riferirlo è Bruno Longhi, voce storica di Mediaset, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel momento in cui io ho scritto quel tweet, in cui non rivelavo la fonte, avevo ricevuto questa notizia. Allegri, chiacchierando a telefono con un suo ex giocatore, ha detto che il Napoli sarebbe stato il suo prossimo club. Non so se l'affare era legato alla Champions League perché non sono andato più a fondo. Ho qualche dubbio sulla possibilità concretizzazione del passaggio al Real, è una mia sensazione".