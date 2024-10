Valore Rosa, Napoli al 20° posto nel mondo: i dati

Il Cies, l'osservatorio calcistico svizzero, si dedica ai valori delle rose dei club. Nell'ultimo aggiornamento settimanale, infatti, sono elencati i 100 club nel mondo il cui valore aggregato dei calciatori sotto contratto è più alto. Sono inclusi i giocatori in prestito ad altre squadre e il valore di mercato è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall'Osservatorio Calcistico CIES, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell'International Journal of Financial Studies.

Nessuno come il Real Madrid. Come prevedibile, la formazione spagnola è al primo posto in classifica, con il valore aggregato di trasferimento più alto mai registrato per un club di calcio: 1.728 miliardi di euro. Segue il Manchester City, con un parco giocatori giocatori di proprietà da 1.471 miliardi di euro. Al terzo posto ecco il Chelsea: 1.388 miliardi di euro.

Italiane fuori dalla top ten. La più "ricca" è l'Inter, tredicesima con un roster il cui valore è stimato a 800 milioni di euro. Segue al quattordicesimo posto il Milan, la cui rosa è stimata valere 762 milioni di euro. Diciassettesima la Juventus (697) e ventesimo il Napoli con 598 milioni. Da segnalare come nelle prime dieci ben cinque siano formazioni di Premier: oltre a City e Arsenal già citati, figurano infatti Liverpool, Manchester United e Tottenham, più il Brighton & Hove undicesimo.