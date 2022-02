Venezia, lutto al braccio contro il Napoli in memoria di Zamparini

Il Venezia si appresta a tornare in campo dopo la sosta e in occasione della sfida di domenica contro il Napoli la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, dopo la scomparsa dei giorni scorsi di Maurizio Zamparini, ex presidente del club lagunare. Prima del fischio d'inizio verrà inoltre osservato un minuto di silenzio.