Vergara, gol e assist contro la Juve Stabia: la Reggiana torna al successo

vedi letture

La Reggiana ritrova il successo in campionato e si allontana dalla zona retrocessione, superando di misura la Juve Stabia in questo Boxing Day. Antonio Vergara, classe 2003 di proprietà del Napoli, è il vero mattatore del match. L'azzurrino, schierato da esterno offensivo di destra, regala prima l'assist a Portanova e poi realizza il raddoppio con un bel mancino. Al Mapei Stadium termina 2-1, per la Juve Stabia a segno Adorante.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).