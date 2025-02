Vergogna a Como: città tappezzata di adesivi “Pulcinella not welcome” e "Forza Vesuvio"

Nonostante le parole gentili del sindaco di Como, l’iniziativa “di amicizia” programmata per domenica pomeriggio allo stadio Sinigaglia non sembra essere stata ben accolta dalla cittadinanza. Tra le attività in programma, spicca quella della birra offerta gratuitamente ai tifosi del Napoli. Questo gesto, tuttavia, riaccende una rivalità storica che continua a essere particolarmente sentita (unicamente) dalla tifoseria comasca.

L’idea di offrire birra gratis ai tifosi napoletani ha sollevato parecchie polemiche, specialmente tra il gruppo più estrema della tifoseria del Como. Questi ultimi hanno ricoperto la città con provocatori adesivi che recitano frasi come “Pulcinella not welcome” e “Si applica ma non abbastanza. Forza Vesuvio”. Al momento, non si è ancora ricevuta una risposta ufficiale da parte del sindaco.