Gazzetta dello Sport: "Il Milan non c'è, Napoli alle stelle"

Oggi alle 08:20Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Il Milan non c'è", titola la Gazzetta dello Sport raccontando del super colpo della Cremonese. La formazione di Davide Nicola ha superato il Milan 2-1 a San Siro nella prima giornata di campionato. A nulla è servito il momentaneo pari della squadra di Massimiliano Allegri firmato da Pavlovic.In taglio alto “Napoli alle stelle” con McTominay e De Bruyne: “Subito in gol i due fenomeni, i campioni battono il Sassuolo”.
 