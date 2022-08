Verona-Napoli, circa 15mila al Bentegodi: 967 biglietti venduti nel settore Ospiti

A riportare i dati è il portale Hellaslive.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Per la prima in campionato tra Hellas Verona e Napoli, in programma domani alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi, sono stati acquistati al momento 3.911 biglietti, di questi 967 del settore ospiti. Da ricordare che gli abbonati del Verona sono 11.258. A riportare i dati è il portale Hellaslive.