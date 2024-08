Ufficiale Verona-Napoli, niente trasferta per i napoletani: vendita vietata ai residenti in Campania

vedi letture

La Prefettura di Verona ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi partenopei.

Prevenire problematiche e incidenti in vista di Verona-Napoli, prima giornata di campionato, in programma domenica 18 Agosto. La Prefettura di Verona ha deciso per questo motivo di vietare la trasferta ai tifosi partenopei.

Il documento ufficiale è stato reso noto in mattinata: la dicitura esatta evidenzia che non sarà possibile vendere biglietti ai residenti nella regione Campania.