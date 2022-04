VIDEO - Altra partita, altro show con gol di Kvaratskhelia in attesa del Napoli

In attesa di trasferirsi al Napoli, Kvaratskhelia continua a stupire in Georgia. L'esterno che presto si trasferirà in Italia ha trovato un altro incredibile gol

In attesa di trasferirsi al Napoli, Kvaratskhelia continua a regalare grande spettacolo in Georgia, dopo averlo fatto in Russia. L'esterno che presto si trasferirà in Italia, reduce da una doppietta, oggi ha trovato un altro bel gol nell'ultima giornata di campionato che ha visto arrivare un'altra vittoria della sua Dinamo Batumi per 3-0. Di seguito le sue giocate e anche la rete che ha fatto gioire il suo allenatore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Team Khvicha Kvaratskhelia (@team.kvara)