VIDEO - Altra perla di Kvaratskhelia ed altra vittoria: Dinamo Batumi in fuga in campionato

L'esterno sinistro ha aperto le marcature alla mezz'ora con un preciso diagonale di mancino dopo un ottimo dribbling a rientrare.

Altra grande prestazione nel campionato georgiano di Kvicha Kvaratskhelia, primo acquisto del Napoli per la prossima stagione. Il talento classe 2001 è andato in rete nel match che ha visto la Dinamo Batumi battere 3-0 il Dila Gori. L'esterno sinistro ha aperto le marcature alla mezz'ora con un preciso diagonale di mancino dopo un ottimo dribbling a rientrare. Con questa vittoria la Dinamo si consolida in vetta, con un vantaggio di 5 punti su Dinamo Tblisi e Dila. Di seguito le immagini.