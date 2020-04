VIDEO - Bundesliga e Premier, centri già aperti ed in arrivo l'ok per tornare a giocare

Un sì dalla rilevanza mondiale. E' quello che sono pronti a dare i ministri dello sport degli stati federali tedeschi per la ripresa della Bundesliga. Il protocollo medico-sanitario aveva già avuto gli elogi dei leader politici e dei rappresentanti delle società e domani - riferisce Sky Sport - Angela Merkel valuterà la situazione e fornirà eventualmente il proprio via libero decisivo alla stagione per deliberare la ripartenza. Non si dovrebbe ripartire il 9 maggio, come ipotizzato, ma verso la metà del mese e nel rispetto delle misure sanitarie e di prevenzione. Anche in Premier sono stati riaperti i centri per riprendere la preparazione: l'Arsenal si allena 5 per volta, senza farsi la doccia nel centro, mentre il Tottenham ruota 4 giocatori attivi nella struttura. Tutte le società si sono attivate su questa linea, in attesa dell'assemblea di venerdì per la ripartenza della Premier. Le 92 partite restanti potrebbero essere disputate in sede neutrali.

