"C'è solo un capitano" ha urlato il pubblico in occasione della presentazione della squadra a Dimaro Folgarida. Grande ovazione per l'idolo della folla che ha ereditato la fascia da Insigne e Koulibaly ovvero per Di Lorenzo.