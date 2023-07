VIDEO - Che accoglienza ai Campioni d’Italia! L'ingresso di Garcia ed il gruppo per il primo allenamento

Inizia ufficialmente oggi il ritiro estivo del Napoli in Trentino a Dimaro-Folgarida.

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Francesco Carbone

Inizia ufficialmente oggi il ritiro estivo del Napoli in Trentino a Dimaro-Folgarida. Intorno alle 10 sono entrati in campo i Campioni d’Italia per la seduta mattutina. Gli azzurri sono stati accolti con grandissimo entusiasmo dai tantissimi tifosi presenti che hanno salutato il gruppo con cori e tanti applausi. Di seguito le immagini dei nostri inviati.