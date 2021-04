VIDEO - Chelsea, tifosi protestano contro Abramovich per la Superlega: "Hai rovinato il nostro club"

All'esterno di Stamford Bridge, prima della gara col Brighton, va in scena una dura protesta da parte dei tifosi del Chelsea per la creazione della Superlega. Numerosi i sostenitori dei Blues presenti, tanti i cartelli e gli striscioni che condannano l'iniziativa scissionista delle 12 big nella formazione della Superlega. Bersagli della potresta sono Roman Abramovich e Bruce Buck, rispettivamente proprietario e presidente dei Blues. "Hai rovinato il nostro club. Hai rovinato il nostro club. Non sei in grado per dirigere il nostro club", questi alcuni degli slogan contrari al patron.

At Stamford Bridge, where the strongest protest we’ve seen against the European Super League is in full swing ahead of Brighton later. “You’ve ruined our club.” Pretty strong. pic.twitter.com/mq0Mfbc3CD