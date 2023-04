VIDEO - Clamoroso striscione-record di 60 metri al Rione Incis di Ponticelli: “Amm vinciut!”

Vi proponiamo uno striscione clamoroso, lungo addirittura 60 metri, situato al Rione Incis di Ponticelli. E con un testo straordinario.

Prosegue come ormai da settimane la nostra panoramica di tutte le zone della città partenopea (e non solo) totalmente colorate d'azzurro. Qui vi proponiamo uno striscione clamoroso, lungo addirittura 60 metri, situato al Rione Incis di Ponticelli. E con un testo straordinario. Di seguito il video in cui viene letto interamente.