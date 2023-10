VIDEO - Come sta Osimhen? ADL alza le spalle

"Come sta Osimhen?" è stato chiesto a De Laurentiis, che ha reagito con un'alzata di spalle. Anche il patron è dunque in attesa...

Emblematico il linguaggio del corpo di Aurelio De Laurentiis, arrivato a Milano per l'assemblea. Al presidente del Napoli è stato chiesto delle condizioni di Victor Osimhen, che sta tenendo in ansia i tifosi per l'infortunio rimediato in nazionale.

"Come sta Osimhen?" è stato chiesto a De Laurentiis, che ha reagito con un'alzata di spalle. Anche il patron è dunque in attesa...