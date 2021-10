VIDEO - Da Salerno ricordano: 19 anni fa i "10 piani di morbidezza" e la vittoria per 3-1

Giornata di vigilia del derby campano tra Salernitana e Napoli e l’atmosfera si scalda. Da Salerno, i coleghi di SalernoSport24.com, ricordano i precedenti tra le due squadre che si sono affrontate in Serie A, Serie B, Coppa Italia e soprattutto durante il campionato campano del 1945 e nel Campionato misto A/B 1945-1946. La rivalità è nata - si legge - da un famoso episodio dove i tifosi partenopei affiancarono gli stabiesi nella finale play-off tra Salernitana e Juve Stabia.

Da qui il punto di rottura dovuto anche dalla promozione in A del Cavalluccio e la retrocessione del Napoli nelle categorie inferiori. Sono passati ben 19 anni dalla celebre coreografia dei tifosi della Salernitana con i “Dieci piani di morbidezza”. Un enorme striscione a forma di water ospitava i ‘Dieci piani di morbidezza’ in cui gli ultras prendevano in giro il Napoli sui piani di rilancio, poi naufragati, per tornare ad alti livelli.