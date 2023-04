VIDEO - E' tornato il 'Tiraggiro'! Gran gol di Insigne, ma il Toronto affonda con Philadelphia

Non basta il primo gol stagionale di Lorenzo Insigne al Toronto per evitare la sconfitta contro Philadelphia in MLS

Non basta il primo gol stagionale di Lorenzo Insigne al Toronto per evitare la sconfitta contro Philadelphia in MLS. L'ex capitano azzurro si è reso protagonista di una bella realizzazione, a modo suo, col 'Tiraggiro', quando però il punteggio era già sul 4-0. La partita alla fine è terminata 4-2. Apesar da goleada sofrida de 4 a 2 que o Philadelphia Union impôs ao Toronto, Lorenzo Insigne anotou seu primeiro - e belo gol - na temporada.



Que tapa de categoria do italiano! #TFCLive #MLS



pic.twitter.com/5WyccThUqA — Território MLS™️ (@territoriomls) April 23, 2023