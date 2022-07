VIDEO - Entra in campo il Napoli: saluto ai tifosi che rispondono con cori ed entusiasmo

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

Ingresso in campo del Napoli accolto con grande accoglienza da parte del pubblico dello stadio Patini di Castel di Sangro. Entusiasmo e affluenza per il primo allenamento degli azzurri della seconda parte di ritiro estivo. Il Napoli, nel momento dell’ingresso in campo, si è recato sotto al settore distinti per salutare i tifosi che hanno ricambiato con il coro “Sarò con te, e tu non devi mollare”. Di seguito le immagini