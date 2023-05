VIDEO - Esilarante ADL al telefono col milanista Tony Renis: “Hai perso. Ed alla festa non vieni…”

L'artista Tony Renis ha chiamato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro

L'artista Tony Renis ha chiamato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro: "Come milanista tu mica puoi venire alla festa dello scudetto. Tu ridi ridi...". Poi ha aggiunto, il patron azzurro: "Hai rotto i cog****i a me e poi hai perso..." in riferimento alla sua fede rossonera e al ko con l'Inter in semifinale. Ecco il video: