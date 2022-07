Si è concluso oggi il ritiro estivo del Napoli in Trentino

Si è concluso oggi il ritiro estivo del Napoli in Trentino. Gli azzurri, dopo 11 giorni di raduno a Dimaro, avranno ora qualche giorno di riposo prima della partenza per Castel di Sangro prevista per sabato dove ci sarà la seconda parte della preparazione estiva. Di seguito le immagini della partenza dall’Hotel Rosatti di Dimaro.