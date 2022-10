VIDEO - Il Napoli vince anche la decima, il Bologna cade 3-2 al Maradona : gol e highlights del match

Vittoria sofferta per il Napoli, che in casa batte per 3-2 il Bologna e continua dunque nel suo momento positivo.

Vittoria sofferta per il Napoli, che in casa batte per 3-2 il Bologna e continua dunque nel suo momento positivo. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con la rete di Zirkzee a cui ha fatto seguito il pareggio immediato di Juan Jesus. In avvio di ripresa Lozano firma il 2-1, ma poco dopo arriva il nuovo pari felsineo firmato da Barrow. Alla fine è Osimhen al 69' a risolvere la partita e a firmare il successo partenopeo.