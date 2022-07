VIDEO - Il poker del Napoli al Perugia: ecco tutti gli highlights

Buona anche la seconda uscita stagionale del Napoli, che a Dimaro batte il Perugia 4-1.

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona anche la seconda uscita stagionale del Napoli, che a Dimaro batte il Perugia 4-1. Ancora in evidenza Kvaratskhelia che dopo soli 5' minuti apre le marcature dopo uno splendido scambio con Osimhen. Secondo gol in due partite anche per Anguissa, che firma il 2-0 dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripres dopo il momentaneo 2-1 del Perugia, Politano sigla il tris, mentre Petagna chiude i conti dal dischetto. Di seguito gli highlights della vittoria Napoli sul campo di Carciato.