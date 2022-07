VIDEO - Insigne presentato in campo, ma il Toronto va a picco: ennesimo ko interno

I due napoletani sono stati anche presentati in campo ai tifosi presenti allo stadio.

Ancora out per un problema al polpaccio, Lorenzo Insigne ha assistito in tribuna (insieme all'amico e compagno di squadra Criscito) ad un'altra sconfitta del Toronto. La squadra di Bradley ha perso in casa la terza gara di fila, cedendo per 0-2 contro Seattle. I due napoletani sono stati anche presentati in campo ai tifosi presenti allo stadio.