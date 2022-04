VIDEO - Kvaratskhelia regala magìe in Georgia: il 2001 dà spettacolo in attesa del Napoli

Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli e il georgiano in attesa di trasferirsi in azzurro sta dando spettacolo con la maglia della Dinamo Batumi. Sui social un video delle sue recenti prodezze.

Khvicha Kvaratskhelia just loves to toy with his opposition.✨@sscnapoli Just a small heads-up lads pic.twitter.com/QI72oSRYCu