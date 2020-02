VIDEO - Lozano idolo in Messico: è il protagonista dello spot Pepsi

Hirving Lozano continua ad essere un oggetto misterioso nel Napoli: ormai sembra diventato una delle ultime scelte nel reparto offensivo guidato da Rino Gattuso. Il messicano invece in patria è un vero e proprio idolo al punto di aver preso parte ad uno spot della Pepsi, sponsor ufficiale della Champions League, insieme al cantante Sebastian Yatra. Nel video si vedono i tifosi del Napoli in attesa della loro partita in Champions League, con il desiderio di vedere El Chucky in azione con la maglia azzurra.