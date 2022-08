VIDEO - Napoli femminile, augurio speciale: in bocca al lupo di Hamsik per la nuova stagione

In vista dell’avvio del campionato di Serie B Femminile in casa Napoli è arrivato un “in bocca al lupo” speciale

In vista dell’avvio del campionato di Serie B Femminile in casa Napoli è arrivato un “in bocca al lupo” speciale, che senza dubbio ha fatto piacere alle ragazze azzurre e a tutto il popolo partenopeo. Marek Hamsik, bandiera del Napoli e primatista assoluto di presenze con la maglia azzurra, ha infatti inviato un videomessaggio al club partenopeo per augurare il meglio alla squadra e soprattutto al tecnico Dimitri Lipoff. Quest’ultimo, arrivato quest’anno alla guida del club, ha avuto modo di conoscere Hamsik in Cina quando il centrocampista vestiva la maglia del Dalian Pro e lui sedeva sulla panchina, come assistente, al Wuhan Chedu Jiangda. Un’amicizia nata in Cina e che si è mantenuta nel tempo fino a questo inaspettato regalo.