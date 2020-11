VIDEO - "Non si può piangere per un cocainomane": la provocazione a 'La Zanzara' su Maradona

“Non si può piangere un cocainomane”. Così inizia il commento durante la trasmissione ‘La Zanzara’ di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che ironizzano su un evento che ha commosso il mondo.

“Mi hai detto prima fuori dalla trasmissione, era anche un cocainomane. Non era un esempio, lo hai detto tu” attacca Cruciani riferito al collega Parenzo, che replica: “Ho detto semplicemente che è stato un eroe nazionale, ma che fosse un noto cocainomane non lo dico io. Non piangerei mai per un giocatore di pallone".